«Im Zimmer lag alles am Boden» – eine Augenzeugin berichtet

«Wir sassen auf der Terrasse des Hotels und assen Frühstück. Plötzlich haben wir ein Schwanken gespürt. Der Boden bewegte sich nach rechts und links.» FM1Today-Reporterin Géraldine Bohne befindet sich zurzeit in den Ferien auf Kreta und verbrachte die vergangenen Tage in einem Hotel in Heraklion direkt am Meer. Rund 20 Kilometer von der Stadt entfernt lag das Epizentrum des Bebens – es war somit am Montagmorgen deutlich zu spüren. «Ich habe einen Moment gebraucht, um zu realisieren, was gerade passiert.»

«Es war ein mulmiges Gefühl»

Leute seien aus dem Hotel gerannt. «Im Gebäude drin sahen wir die Lampen hin und her schwanken. Ständer mit Getränken und Esswaren kippten.» Eine Reinigungskraft des Hotels sei gerade in einem der Hotelzimmer gewesen: «Die Frau sagte mir, dass es das stärkste Erdbeben war, dass sie in der Region je hatten. Sie hatte Angst.» Im Gebäude sei das Erdbeben noch viel stärker zu spüren gewesen, schilderten Angestellte des Hotels.