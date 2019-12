In Zukunft könnten auch Menschen Winterschlaf halten

Die Murmeli sind dabei besonders herzig: Sie pflegen einen sozialen Winterschlaf. Die ganze Gruppe kuschelt sich in einer Höhle zusammen, damit es alle zusammen schön warm haben.

Etwas groggy werden sie dann wohl noch sein - kein Wunder nach monatelangem Dornröschen-Schlaf - aber sonst sind sie quietschfidel. In der Schweiz halten unter anderem Siebenschläfer, Fledermäuse, Igel oder Murmeltiere Winterschlaf.

Für uns Menschen ist es zum neidisch werden: Die Tiere schlagen sich monatelang den Wanst voll, legen sich während der kalten Monate schlafen und sind pünktlich auf die Badesaison wieder schlank und rank. Nur können Menschen gar keinen Winterschlaf halten. Oder?

Wissenschaftler forschen daran

Zwischen den Organismen von Menschen und zum Winterschlaf fähiger Tiere bestehen natürlich grosse Unterschiede. Igel fahren ihren Stoffwechsel und den Puls stark herunter, ihr Herz schlägt anstatt 200 mal pro Minute nur noch fünf mal.

Dazu ist der Mensch nicht ohne weiteres fähig. Zumindest nicht in seinem jetzigen Zustand. In Zukunft könnte sich das aber ändern, sagt Heiko Jansen, Studienleiter an der Washington State University gegenüber der «New York Times»: «Wir wissen, dass wir Zellen energetisch beeinflussen können. Im Moment sind wir aber noch weit entfernt, das umzusetzen.»