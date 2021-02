Polizei muss illegale Skigäste aus der Schweiz nach Hause schicken

Die Polizei kontrollierte die Anreise in die Skigebiete und die Einhaltung der Corona-Massnahmen an den Skiliften und in den Beherbergungsbetrieben. Schwerpunkt setzte sie auf die Kontrolle des Mindestabstands und das Tragen der FFP2-Maske. Folglich wurden 50 Personen gebüsst, die sich vorwiegend nicht an die Maskenpflicht hielten. Fünf Personen wurden angezeigt. Zudem musste die Polizei illegal angereiste Skigäste aus der Schweiz und Deutschland zur Rückreise auffordern, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt. Auch diese Personen wurden angezeigt. Um wie viele es sich dabei gehandelt hat, möchte die Polizei gegenüber FM1Today nicht mitteilen.

Im Grossen und Ganzen würden sich die Skigäste aber sehr verantwortungsbewusst verhalten, bestätigten die Skiliftbetreiber der Polizei. Mit klaren Präventionskonzepten, eindeutiger Beschilderung und zusätzlichem Sicherheits- und Einweise-Personal leisten die Skiliftbetreiber die notwendigen Voraussetzungen für einen situationsangepassten Skibetrieb, so die Polizei.

(red.)