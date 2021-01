In der Nacht auf Samstag passierte in Hard ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer gelangte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem LKW-Fahrer. Der 56-Jährige starb an den schweren Verletzungen.

Ein Mann aus Hard war vergangene Nacht von Lustenau nach Hard unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Beim Zusammenprall wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 52-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile bis zu 50 Meter weit weggeschleudert. Die Strasse musste teilweise ganz gesperrt werden. (red.)