Treibstofftank an Zaun aufgeschlitzt – Diesel versickert bei Bach

Ein Sattelschlepper ist am Montagmorgen in Jenaz ins Rutschen geraten und rückwärts in einen Zaun geprallt. Dabei wurde ein Treibstofftank des Fahrzeugs aufgerissen – der auslaufende Diesel sickerte in der Nähe eines Bachs in den Boden.

Der in Jenaz GR verunfallte Sattelschlepper mit dem aufgeschlitzten Tank, aus dem Diesel auslief. © Kantonspolizei Graubünden