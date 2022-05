Verkauf bereut: Ex-Hundebesitzer wollen Vierbeiner zurückklauen

Am Samstagmorgen ereignete sich in der Hafenstrasse in Überlingen ein aussergewöhnlicher Raubversuch. Dies teilt das Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mit.

Eine 47-jährige Frau aus Stuttgart hatte Mitte der vergangenen Woche einen Hund über ein Internetportal verkauft und das Geschäft bereits nach wenigen Stunden bereut. Die neuen Hundehalter aus Überlingen waren mit der mit Nachdruck geforderten Rückgabe des Vierbeiners nicht einverstanden, heisst es in der Mitteilung.

Am Samstag gegen 8.15 Uhr trafen die Verkäuferin und deren Angehörige, ihr 46-jähriger Mann und die 20-jährige Tochter, auf ihre Kontrahenten, als diese ihren neu erworbenen Hund Gassi führten. Das Trio soll gemäss Polizei der neuen Besitzerin den Hund gewaltsam aus den Armen gerissen und sie sowie ihren 50 Jahre alten Partner verletzt haben.

Die hinzugerufene Polizeipatrouille nahm die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Rettungsdienst brachte die rechtmässigen Hundebesitzer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes. Die Ermittlungen laufen noch.

(red.)