Von den «feuchten Banditen» inspiriert?

Es erinnert an den Schluss von «Kevin – Allein zu Haus», wo die selbsternannten «feuchten Banditen» den Keller eines Wohnhauses unter Wasser setzen: Unbekannte Täter sind am Samstag in eine Baustelle in Dornbirn eingedrungen und haben in einer Wohnung im 4. Obergeschoss das Wasser laufen gelassen. Gleichzeitig haben sie im Keller des Gebäudes den Abfluss verstopft.

Das Wasser floss schliesslich durch die Wohnungen der unteren Stockwerke bis in den Keller und sammelte sich dort. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, ist dabei ein hoher Sachschaden entstanden.

(red.)