Am Dienstag wurde in Österreich die neue Bundesregierung vereidigt. Eine Veranstaltung, die in der Regel kaum in Erinnerung bleibt. Doch dieses Mal ist es anders. Grund dafür sind die dazu eingeblendeten Untertitel bei der TV-Übertragung im ORF.

So steht zum Beispiel während der Zeremonie mit Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz als Untertitel: «Doch Interesse am Putzfrauenjob?» Oder: «Hoffentlich hält die Strumpfhose.»

Grund für das Missgeschick war laut ORF, dass versehentlich die Untertitel der vorhergehenden Sendung online wiederholt wurden. Die Untertitel gehörten zur Telenovela «Alisa – Folge deinem Herzen».

Der APA-Redaktor Flo P. Schmidt hat von der unfreiwillig komischen Vereidigung zahlreiche Screenshots gemacht. Du findest sie in unserer Galerie.

(red.)