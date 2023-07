Wurde wirklich eine Frau von einem Meteoriten getroffen?

Tritt ein Meteorid in die Erdatmosphäre ein, wird er zu einem Meteor – und ist manchmal als Sternschnuppe zu sehen. Dieser Meteor erhitzt sich durch den Luftwiderstand so stark, dass er meist vollständig verdampft.

Die Gesteinsbrocken, die in verschiedenen Grössen in unserem Sonnensystem ihre Bahnen ziehen, sind Meteoride. Sie werden in der Regel durch Kollisionen aus Asteroiden herausgeschlagen.

«In 99 Prozent der Fälle ist es keiner»

Dass ein Meteorit auf einem Haus landet, ist schon mal sehr selten. Die Steine landen in der Regel in Gebieten, in denen niemand wohnt – rein statistisch völlig normal, da der grösste Teil der Erde nicht bewohnt ist.

Nicht nur deshalb haben in den vergangenen Tagen mehrere Forscherinnen und Forscher Zweifel an der Geschichte geäussert. Barbara Gollain, die Leiterin des Mineralogischen Museums in Strassburg, sagt gegenüber «France 3»: «Mindestens einmal pro Woche kommt jemand zu uns und bittet uns, einen Stein zu untersuchen, weil er glaubt, einen Meteoriten entdeckt zu haben. Und in 99 Prozent der Fälle ist es keiner.»