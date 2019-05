Wer hat das FCSG-Plakat geklaut?

«Wir können sehr gut nachvollziehen, dass dieses Plakat Begehrlichkeiten weckt, wobei wir kaum annehmen, dass bei seiner Grösse von 12 mal 13 Metern eine geeignete Wohnzimmerwand zur Verfügung steht», schreibt der FC St.Gallen am Dienstagabend auf Facebook. Vermisst wird: Das riesige Banner zum 140. Geburtstag, das einen halben Sektor im Stadion zu verdecken mag.

«Als Bettdecke eignet es sich wohl nur bedingt, ausser vielleicht im Massenlager», schreibt der FC St.Gallen. Der Klub fordert die «lieben Diebe» auf, «das Plakat dahin zurückzubringen, wo es sinnvoll verwendet werden kann».

Der FC St.Gallen habe Anzeige erstattet, würde diese jedoch wieder zurückziehen, wenn das Banner wieder den Weg in den Kybunpark findet. «Wir glauben an so viel Einsicht und Vernunft.»

(red.)