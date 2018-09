Winnie Pooh und Co. auf der Kirchenbank

Für einmal war die Dreifaltigkeitskirche in St.Gallen bis zum letzten Platz besetzt: Plüschtiere in allen Farben sassen am Sonntag auf den Kirchenbänken und standen auf einem gelben Weg zur hölzernen Arche Noah im vorderen Teil der Kirche.

Pfarreibeauftragter Peter Oberholzer hatte die 1,6 Meter grosse Arche aufstellen lassen, wie das Tagblatt schreibt. Die Kinder waren begeistert und brachten ihre Kuscheltiere vorbei. Nun will Oberholzer die Aktion beim Guinness-Buch der Rekorde anmelden.

Die Kinder mussten sich keine Sorgen machen, dass ihre Plüschtiere verloren gehen: Jedes Spielzeug wurde mit einer Etikette versehen, am Sonntagabend konnten die Besitzerinnen und Besitzer ihre Tiere abholen.

Weitere Infos und für welche Tierart mit dieser Aktion gespendet wird lest ihr im Tagblatt-Artikel.

(red.)