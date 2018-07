Anwohner: «Fahrende schreien herum»

Sie entsorgen das Waschwasser in der Natur, urinieren überall hin und sind laut – das sagen Anwohner über die Fahrenden in Wagen bei Rapperswil-Jona. Das Zusammenleben funktioniert noch nicht so, wie sich das der Stadtrat wünscht.

Seit dem Mai sei es unmöglich, den Garten ungestört zu geniessen, sagen die sesshaften Nachbarn der Fahrenden auf einer privaten Wiese in Wagen bei Rapperswil-Jona. «Sie schreien einander über den ganzen Platz hinweg an oder hören laute Musik. Das ist mühsam, man kann nicht mehr raussitzen», sagt eine Frau zu TVO. Ein weiterer Anwohner meint: «Uns liegt die Umwelt am Herzen. Wir haben Mühe damit, wenn Wasser mitten auf der Wiese ausgeleert wird. Uns nimmt man dran, bei ihnen schaut man weg.» Gleichzeitig nervt sich Josef Gim aus Norwegen, der Capo der Fahrenden in Wagen, über die Sesshaften: «Sie machen extra das Fenster auf und rufen immer gleich die Polizei.» Auflagen nicht eingehalten Am Mittwochmorgen hat die St.Galler Kantonspolizei das Gelände der Fahrenden kontrolliert – und festgestellt, dass diese einige Auflagen der Behörde nicht einhalten (FM1Today berichtete). So haben sie weder Abfallmulden noch WCs aufgestellt. Wollen sie bleiben, müssen sie dies nachholen und ihr Abwasser künftig der Kanalisation zuführen. Damit die Nachtruhe eingehalten wird, kontrolliert ein privater Sicherheitsdienst sporadisch das Gelände. Toleranz strapaziert «Nach den mehrmaligen Verfehlungen der Fahrenden sind die Behörden überzeugt und zuversichtlich, dass nur solch strikte Massnahmen und Kontrollen für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Situation darstellen», hiess es in der Mitteilung der Kantonspolizei. Roland Manhart, CVP-Stadtrat von Rapperswil-Jona, ist der Meinung: «Sesshafte und Nicht-Sesshafte müssen unter der Einhaltung der Auflagen miteinander umgehen können.» Die Toleranz der Sesshaften sei in Wagen strapaziert worden. Nerven brauchen die Anwohner auf alle Fälle am kommenden Wochenende. Dann feiern die Fahrenden Hochzeit – auf dem Platz werden weitere 30 bis 40 Fahrzeuge erwartet. (lag)