Wo gibt’s das beste Glacé?

Mitte Juli, Sonnenschein und fast 30 Grad machen die Ostschweiz und Graubünden derzeit so paradiesisch, dass einem jene, die weit weg in die Ferien gefahren sind, schon fast leid tun. Auch kulinarisch hat die Heimat nahezu so viel zu bieten wie Venedig und Co. – an fast jedem Ort gibt’s schliesslich eine Gelateria.

«Feriengefühl trotz Arbeit»

Glacé-Gastronome aus dem FM1-Land merken, dass alle Zeichen auf einen «kühlen Schleck» stehen (FM1Today berichtete): «Seit Wochen haben wir jeden Tag geöffnet», sagt etwa Katarina Jud, Mitinhaberin der Bongusto-Gelateria in Rorschach. Sieben Tage die Woche zu arbeiten, macht ihr aber nichts aus, wie sie auf Anfrage von FM1Today sagt: «Die Kunden sind extrem fröhlich und haben Freude am guten Wetter und am Glacé. Es gibt ihnen ein Feriengefühl, auch wenn sie arbeiten müssen.»

Macht «La Vela» das Rennen?

Am Wochenende wollten wir von euch auf Facebook wissen, wo es das beste Glacé gibt. Häufig habt ihr «La Vela» in Rorschach oder «Enrico» in Wil genannt. Ob die beiden Gelaterias am Ende tatsächlich das Rennen machen, wird sich zeigen… 👅🍦 Das Voting dauert bis am Sonntag, 22. Juli.

