Arosa Bärenland sucht 300 «Bären»

Ob sich Bär Napa schon auf den Besucheransturm freut? © Keystone/Gian Ehrenzeller

Das Arosa Bärenland will einen Weltrekord aufstellen: 300 Personen mit dem Nachnamen Bär (oder ähnlich) sollen am 30. Juni vorbeikommen. So viele «Bären» seien noch nie an einem Ort vereint gewesen.