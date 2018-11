Christbaum kommt doch noch nicht

«Swiss Helicopter musste den Flug des Christbaums kurzfristig verschieben», teilt der Kanton St.Gallen mit. Der neue Termin wurde auf Donnerstagnachmittag angesetzt – soweit die Witterung den Transport dann zulässt.

Dieses Jahr muss der Weihnachtsbaum nur einen sehr kurzen Weg zurücklegen: Olga und Edwin Steiner spenden die 17-Meter-Rottanne, die sich 51 Jahre in ihrem Garten an der Rehetobelstrasse in St.Gallen-Neudorf befand. Ursprünglich stammt der Baum von der Alp Bätruns bei Schänis (FM1Today berichtete).

Auch dieses Jahr wird FM1Today die Landung des Christbaumes in einem Livestream festhalten.

(red.)