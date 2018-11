Den Meister vergeblich gefordert

Die St.Galler verlieren 3:2 gegen YB. © Keystone

Obwohl der FC St.Gallen gegen die Young Boys gut mithält und sogar früh in Führung geht, liegen die Grün-Weissen schon zur Halbzeit vorentscheidend in Rückstand. In der zweiten Halbzeit beschränken sich die Berner auf das Verteidigen, der Anschlusstreffer per Elfmeter von Sierro kommt zu spät. Hier die Spielerbewertung: