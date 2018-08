Kino Rex schliesst per sofort

Neuer Besitzer des Hauses, in dem das Kino Rex beheimatet ist, ist die HRS, schreibt das Tagblatt. Der Kaufvertrag wurde am Montagnachmittag unterschrieben. Entstehen soll Wohn- und Geschäftsraum, das einzige Kino der Kitag in St.Gallen wird damit das Scala am Marktplatz.

Auch das Cinedome in Abtwil wird mit seinen acht Sälen bestehen bleiben. Warum das Kino Rex geschlossen wird, dazu nahm die Kitag aut Tagblatt am Montag keine Stellung.

Das Kino Rex hätte am Donnerstag aus den Betriebsferien zurückkehren sollen. Dazu wird es nun nicht kommen, das Kino Rex bleibt geschlossen – womöglich für immer.

(red.)