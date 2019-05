Mit gestärktem Selbstvertrauen nach Zürich

Die Euphorie war gross nach dem 4:1 Sieg gegen die Young Boys am vergangenen Mittwoch. «Ich denke von den positiven Erlebnissen können wir etwas nach Zürich mitnehmen», sagt Cheftrainer Peter Zeidler. Die Espen haben gemerkt, wie es funktionieren kann, und fahren nun mit einem gestärkten Selbstvertrauen in die Limmat-Stadt. «Es war ein unvergessliches Erlebnis», sagt er. Trotzdem bleibt Zeidler am Boden. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, so auch das heutige Spiel gegen den FC Zürich.

Traum von Europa-League-Qualifikation rückt näher

Zurzeit ist der FC St.Gallen auf Platz fünf. Barrage ist kein Thema mehr, dafür rückt der Traum von der Europa-League-Qualifikation wieder näher. Deshalb ist das Spiel gegen Zürich eines der wichtigsten Matches. «Wir könnten aus dieser ordentlichen Saison eine sehr gute Saison machen, wenn wir am Samstag siegen und uns qualifizieren», sagt der Cheftrainer. «Vor allem für die Fans, die sich auf potenziellen Europacup-Reisen freuen.»

Ferienstimmung statt Gedanken zum Spiel

Bezüglich der potenziellen Europacup-Reisen hat der FC St.Gallen nach der Niederlage in Norwegen noch etwas gut zu machen. Damals verloren sie gegen Sarpsborg 1:0, obwohl sie in der ersten Runde in Unterzahl noch siegten. «In Norwegen war das nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben», sagt Zeidler. Es habe mehr Ferienstimmung geherrscht, als das Ziel, Spiele zu gewinnen. Dieses Jahr soll es besser laufen.

«Wechsel sind zurzeit nicht geplant»

Nachdem Spiel gegen YB hiess es, dass Zeidler Ende Saison doch noch seine Stammformation gefunden hat. Auch beim Match in Zürich wird der Trainer auf diese Aufstellung setzen. «Wechsel sind zurzeit nicht geplant», sagt Zeidler. Das bedeutet, dass der immer noch nicht ganz genesene Cedric Itten erst nächste Saison wieder richtig zum Einsatz kommt.

«Itten ist eine unserer Schlüsselfiguren für die kommende Saison», sagt Zeidler. Ob die Espen auch ohne Itten gegen den FC Zürich siegen können, kannst du heute Abend im Liveticker von FM1Today mitverfolgen.

(nm)