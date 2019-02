Mit Selbstbewusstsein in die Rückrunde

Die Espen spielen am Sonntag gegen den FC Zürich. Gespielt haben sie aber auch in der Winterpause: Drei von vier Testspielen haben die St.Galler gewonnen. «Wir wissen schon, dass es nur Testspiele waren, die noch keine Punkte geben. Wir haben diese Siege aber für unser Selbstbewusstsein gebraucht», sagt Peter Zeidler in einem Interview gegenüber TVO.

Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter haben die Mannschaft über die Winterpause gezielt verstärkt: Als Ersatz für den verletzten Cedric Itten wurde Lausanne-Stürmer Simone Rapp ausgelehnt. Verstärkung gibt es auch vom eigenen Nachwuchs, dem 16-jährigen Innenverteidiger Leonidas Stergiou. Mit kleinen Schritten sollen die Espen zusammenwachsen und die Offensivstrategie von Peter Zeidler umsetzen, am besten schon morgen gegen den FC Zürich.



(TVO/Dominic Ledergerber)