Die Spuren sind gesichert, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nachdem am Sonntag in Kirchberg ein Plastiksack mit einer Leiche gefunden wurde, ermittelt die Kantonspolizei St.Gallen in alle Richtungen. Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wird noch abgeklärt.

Polizisten finden Leiche im Sack

Ein Spaziergänger hatte am Sonntagnachmittag bei Kirchberg am Waldrand einen verdächtig grossen Plastiksack entdeckt und die Polizei gerufen, da er eine böse Vorahnung hatte. Die Kantonspolizei machte beim Öffnen des Plastiksacks dann den grausigen Fund. Im Innern des Sacks war eine Männerleiche. Die Polizisten holten Verstärkung, eine Spurensuche vor Ort wurde umgehend eingeleitet. Am Montagmorgen konnte die Spurensicherung abgeschlossen werden.

Reifenspuren am Fundort gefunden

Der Plastiksack war dem Spaziergänger aufgefallen, da dieser besonders gross war und in einer Wiese nahe des Waldes lag. Wie lange der Sack schon dort war, kann die Polizei nicht sagen. Über den Zustand der Leiche will sie keine Auskunft geben. Die Abklärungen zur Identität des Toten laufen laut Kantonspolizei-Sprecher Bertrand Hug. Am Fundort wurden nebst dem Plastiksack auch Reifenspuren gefunden. Ob diese im Zusammenhang zum Leichenfund stehen, werde noch ermittelt.