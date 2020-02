Deshalb kam es zum Brand in Stein

Am 21. Januar bemerkte der Landwirt, dass es in seinem Stall brannte. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und brachte die Tiere in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und die angrenzenden Gebäude sichern (FM1Today berichtete).

Jetzt ist die Brandursache bekannt: Grund war ein technischer Defekt am Motor der Vakuumpumpe der Melkanlage. Das Gerät überhitzte und löste so den Brand aus.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Ermittlungen zu einem Brand Ende Dezember in Waldstatt. Dort bemerkte ein Autofahrer, dass es im Dach einer Scheune brannte. Bis die Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.