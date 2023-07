«Einweggrills sind einfach nur peinlich» – das ist beim Wandern verboten

Wild-Campen im Alpstein ist grundsätzlich verboten. Ohne Absprache darfst du nicht einfach dein Zelt aufstellen. Ein Feuer machen an sich, ist nicht verboten, es gibt aber extra Feuerstellen und diese soll man gerne benutzen. Ausserdem treffen wir immer wieder «diese unmöglichen Einweggrills» im Alpstein an. Diese gehören dort nicht hin, «Einweggrills beim Wandern sind einfach nur peinlich».

Aber was darfst du dir im Alpstein erlauben und was geht gar nicht? Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzell Tourismus AI, hat uns die Gos und No-gos im Alpstein verraten.

Das geht gar nicht, am Ende bleiben diese in der schönen Natur liegen.

Wann muss ich meinen Hund an der Leine führen?

«Hunde gehören während der Alpzeit an die Leine.» Das ist dann, wenn Kühe auf der Weide sind. Während dieser Zeit ist es Pflicht, den Hund an der Leine zu führen. Aus Sicherheitsgründen wird aber auch empfohlen, ausserhalb der Alpzeit den Hund nicht frei rumspringen zu lassen.

Wie komme ich am besten in den Alpstein?

Nicht nur die Wanderung, sondern auch die Anreise musst du planen. Bestenfalls reist du mit dem Öffentlichen Verkehr an, da die Parkplätze beschränkt sind. In Gossau gibt es die Möglichkeit, gratis zu parkieren. «Am Bahnhof beim Park and Rail darfst du von Freitag bis Sonntag mit dem Code-Wort Alpstein23 dein Auto kostenlos abstellen.» Von Gossau aus gelangt man dann mit der Appenzeller Bahn in Richtung Alpstein.

Was muss ich über eine Alpstein-Wanderung wissen?

Es sollte dir bewusst sein, dass der Alpstein ein Berg-Wandergebiet ist – was nicht das Gleiche wie ein Wanderweg ist. «Das bedeutet, du musst schwindelfrei sein, konzentriert laufen und entsprechend ausgerüstet sein.»

Dazu gehören eingelaufene Wanderschuhe. Viele Leute kaufen sich ein neues Paar Wanderschuhe und gehen damit in den Alpstein. Das ist aber gefährlich. «Neue Wanderschuhe können mit der griffigen Sohle hängen bleiben. Die Schuhe sollen zuerst auf einer leichten Wanderung benutzt werden, bevor man eine Berg-Wanderung im Alpstein antritt.» Ausserdem sollten bei einer Wanderung Regenschutz, Sonnencreme, Sonnenhut und genug Getränke nicht fehlen.