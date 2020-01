In Urnäsch brannte ein Thermokomposter, in Hundwil ein Schweinestall und in Waldstatt eine Scheune. Innert zwei Wochen brannte es im Dezember gleich drei Mal im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Diese Brandserie ist aber rein zufällig, sagt Jürg Solèr, Direktor der Ausserrhoder Assekuranz, in der Appenzeller Zeitung. Aussergewöhnlicher sei jedoch, dass es vor diesen drei Ereignissen zwölf Monate keinen einzigen grösseren Schadenfall gab.