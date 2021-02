Sämtliche Coronatests an Kanti und FMS negativ

Die Covid-19-Tests, die am vergangenen Montag an der Kantonsschule und an der FMS in Trogen durchgeführt wurden, sind allesamt negativ ausgefallen.

Kanti Trogen testet 100 Jugendliche auf mutiertes Coronavirus Während der Skiferien seien Fälle mit mutierten Covid-19-Viren festgestellt worden. «Deshalb wurden auf Anordnung des kantonsärztlichen Dienstes alle Jugendlichen der vier sechsten Gymnasialklassen der Kantonsschule und einer Klasse der Fachmittelschule FMS getestet», schreibt der Kanton Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung. Alle 101 Schülerinnen und Schüler negativ Die erweiterte Ausbruchstestung habe keine neuen Ansteckungen zu Tage gefördert. Alle 101 getesteten Jugendlichen wurden negativ getestet. Seit Donnerstag findet wieder normaler Präsenzunterricht für die betroffenen Klassen statt. «Appenzell Ausserrhoden führt seit längeren im Rahmen des Covid-19-Ausbruchsmanagements ausgedehnte Testungen durch und hat damit gute Erfahrungen gemacht», heisst es in der Medienmitteilung. Ansteckungsrate weiter tief halten An den Schulen von Appenzell Ausserrhoden sind die Covid-19-Fallzahlen bisher sehr tief. Pro Woche betrug die durchschnittliche Positivitätsrate bei Lernenden bis anhin zwischen 0,03 % bis höchstens 0,64 %. «Dem Kanton ist es ein grosses Anliegen, die Ansteckungsrate weiterhin tief zu halten und Übertragungsketten frühzeitig zu unterbrechen», so der Kanton.

(pd/red.)