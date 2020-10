Superspreader-Hochzeit in Schwellbrunn: Ausserrhoder Regierung «entsetzt»

«Die Lage verschärft sich massiv. Wir haben fünfmal so viele Infektionen pro 100'000 Einwohner wie Deutschland», sagte die Kantonsärztin Franziska Kluschke am Montag an einer Medienkonferenz der Ausserrhoder Regierung. Einen besonders hohen Anstieg verzeichnen die Behörden in der Gemeinde Schwellbrunn. Über 1000 Fälle pro 100'000 Einwohner seien dort registriert worden.

Paar wusste über infizierten Gast Bescheid

Das ist laut Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer auch auf eine Hochzeit mit über 200 Gästen zurückzuführen. Diverse Personen sollen positiv an der Veranstaltung teilgenommen haben. Abstand- und Hygienemassnahmen wurden nicht eingehalten. «Das grosse Fehlverhalten war, dass es angeblich Absprachen gegeben habe unter den Hochzeitsgästen, dass auch wenn man nach der Feier Symptome aufweise, man sich nicht testen oder melden gehen soll», so Balmer. Das sei ein absolut schockierendes Fehlverhalten. «Obwohl das Brautpaar von dem positiven Test wusste, hatte es uns nicht kontaktiert», erklärte Balmer. Erst zwei Wochen nach der Hochzeit hätten die Behörden per Zufall davon erfahren.

Gesundheitssystem könnte zusammenbrechen

Gewisse Gäste hätten später auch noch an einem Oktoberfest teilgenommen und an anderen Aktivitäten. «Ich bin verärgert und entsetzt über dieses Verhalten», sagt Balmer weiter. Viele Personen hätten von dem Vorfall gewusst, aber es nicht dem Kanton gemeldet.

Wie viele Personen sich schlussendlich durch die Hochzeit infiziert haben, sei ungewiss. «Wir wissen nicht, wie viele Personen sich danach noch bewegt haben», so Balmer. Bekannt sei, dass keine der Gemeinden eine so hohe Fallzahl aufweise, wie Schwellbrunn. Der Kanton prüfe einzelne Verzeigungen.

Als Folge hat der Kanton die Schrauben angezogen. Maskenpflicht vor Läden, auf Märkten und am Arbeitsplatz: In Appenzell Ausserrhoden gelten seit heute Montag die schärfsten Massnahmen in der Ostschweiz. Weil die bisherigen Massnahmen nicht mehr ausreichten, den Anstieg an Covid-19-Infektionen «effektiv zu bremsen», beschloss die Kantonsregierung in Herisau am Sonntag verschärfte Regeln.

