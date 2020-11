Video zeigt, wie Wolf mitten durch Speicher spaziert

Nach Wolfssichtung in Eichberg: «Mir ist es nicht so wohl dabei»

Seelenruhig sieht man auf einer Handyaufnahme vom Donnerstagabend einen Wolf mitten auf der Hauptstrasse durch Speicher laufen. Aufgenommen wurde das Video von drei vorbeifahrenden Frauen. Heute Freitag haben sie die Aufnahmen dem Ausserrhoden Oberförster und Jagdverwalter Heinz Nigg zugestellt.

Dieser sagt gegenüber dem Tagblatt, dass es schwierig sei, mit Sicherheit sagen zu können, dass auf den Bildern ein Wolf zu sehen ist. Man wisse, dass sich ein Wolf in der Nähe aufhalte. Ein Wolf sei grundsätzlich etwas hochbeiniger und würde in der Regel die Nähe zum Menschen meiden. «Aber in der Natur ist alles möglich. Darum schliesse ich es nicht aus, dass es auch ein Wolf sein kann auf diesem Film», sagt Nigg weiter.

Der Film wird nun an die Stiftung KORA geschickt, welche sich um Raubtierökologie und Wildtiermanagement kümmere. Deren Fachleute sollen das Tier nun treffsicher bestimmen.

Auch in Wolfhalden sei der Wolf gleichentags etwas früher gesichtet worden. Im Gebiet Lippenreute hat ein Mann das Tier um 15.20 Uhr fotografiert. Und erst am Mittwoch war in Eichberg ebenfalls ein Wolf gesichtet worden (FM1Today berichtete).