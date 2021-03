In zahlreichen Skigebieten im FM1-Land sind aktuell gerade die Campingstühle im Einsatz und dienen als bequeme Sitzgelegenheit am Pistenrand. Leicht nachgeholfen wird unter anderem auf der Lenzerheide im Bergrestaurant Scharmoin. An der «Goldgräber-Bar» steht ein Stuhl-Depot zur Verfügung.

«Beim Hochfahren am Morgen einfach rasch bei uns zwischenlagern, schon ist das Problem gelöst. Wer sitzt, steht nicht dumm rum. Wir transportieren danach zurück zur Talstation oder wir hüten bis Ende Saison», schreibt der Pächter des Restaurants Scharmoin auf Facebook.



Und das Angebot scheint den Gästen zu gefallen: «Definitiv für euch: Corona-Innovationspreis 2021!», schreibt zum Beispiel Janine als Reaktion auf den Facebookpost. Oder Roli findet «Scheisse, seid ihr kreativ…».

Nebst dem Campingstuhl zeigen sich die Wintersportlerinnen und -Sportler in Bergen auch sonst äussert kreativ. So wird unter anderem aus einem Paar Ski und Skistöcken ein Stuhl oder eine Getränkebar gebastelt. In gewissen Skigebieten, zum Beispiel hier in Scuol, gibt es eine Anleitung dazu.