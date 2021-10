Die Armee plant eine Übungszone, in welcher die Piloten den Umgang mit Mini-Drohnen trainieren können, wie das St.Galler Tagblatt berichtet. Diese Pläne stossen auf eine Menge Skepsis. So beispielsweise bei den Gleitschirmclubs. Sollte die Übungszone tatsächlich zustande kommen, wäre das für die Pilotinnen und Piloten nämlich mit Einschränkungen verbunden: «Es wäre für Streckenflieger kaum mehr möglich, Flüge vom oder zum Alpstein zu machen. Dies würde den Alpstein massiv isolieren», sagt Lukas Gantenbein, Vorstandsmitglied des Gleitschirmclubs Toggenburg, gegenüber dem Tagblatt.

Doch nicht immer geht es dort so friedlich zu und her. Das Gebiet rund um den Säntis ist auch eine der grössten Trainingszonen der Schweizer Armee. Seit Jahren trainieren verschiedene Einheiten am Fusse des höchsten Alpstein-Berges . Nun soll dort eine weitere Einheit Übungen absolvieren – das Drohnenkommando.

Christian Schubert, Mediensprecher des Bazl, erklärt gegenüber FM1Today, was es mit dem Vorhaben der Armee genau auf sich hat: «Die Armee hat einen Antrag eingereicht, mit welchem in besagtem Gebiet eine Flugbeschränkungszone für Übungszwecke errichtet werden soll.» Das Bazl regelt den Schweizer Luftraum und stellt entsprechende Bewilligungen aus, auch für die Armee.

Das gilt auch für lokale Naturschutzorganisationen: Gar «unbegreiflich» ist das Vorhaben der Armee für Andreas Weber, Präsident des Naturschutzvereins Ebnat-Kappel/Nesslau. Er sagt gegenüber FM1Today: «Ich kann nicht verstehen, dass das Militär ausgerechnet in diesem Gebiet trainieren muss. Für die Natur ist das sehr problematisch.» Das besagte Gebiet sei Heimat von zahlreichen Säugetieren und Vögeln, die dort in speziell geschaffenen Wildruhezonen vor Jagd und Tourismus geschützt seien. Für gewisse Tiere, wie zum Beispiel das streng geschützte und sehr ruhebedürftige Auerhuhn, würden Drohnenflüge eine grobe Störung darstellen.

Anders sieht es für die Natur aus. Urs Büchler, für das Obertoggenburg zuständiger kantonaler Wildhüter, sagt gegenüber FM1Today: «Nach meinen Informationen handelt es sich bei den Drohnen um kleine Drohnen, welche in maximal 150 Meter Höhe über dem Gebiet fliegen. Wenn die Drohnen in der südlichen Alpsteinkette regelmässig geflogen werden, ist das für Gämsen und Steinböcke, die dort den Winter verbringen, eine riesengrosse Belastung.» Das Bergwild würde in dieser Zeit ohnehin schon um das Überleben kämpfen – eine zusätzliche Beunruhigung und Störung durch Drohnen sei deshalb alles andere als begrüssenswert.

Das heisst: Weil die Armee ohnehin Übungen im Säntisgebiet durchführen darf, kann sie dort eigentlich machen, was sie will. Mit der Veränderung der Luftraumstruktur würden nur die aviatischen Organisationen, beispielsweise die Gleitschirmclubs, direkt beeinflusst, indem sie zu bestimmten Zeiten nicht mehr fliegen könnten. An der Frage, ob die Armee überhaupt Drohnenübungen durchführen darf, ändert sich im Grunde nichts. Sie darf. Deshalb wurden auch Gemeinden und Wildhut in der Vernehmlassung nicht miteinbezogen.

So hat das Toggenburg wohl gar keine Wahl. Das Militär wird im südlichen Säntisgebiet rund um den Gräppelensee mit seinen Mini-Drohnen üben – komme, was wolle, und auch wenn nur die Wenigsten im Toggenburg Freude an der militärischen Drohnenpräsenz haben.

Hoffen auf Gesprächsbereitschaft der Armee

Kampflos aufgeben wollen die Toggenburger dennoch nicht. Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann, erklärt gegenüber FM1Today, dass er nun in jedem Fall eine Verlängerung der Vernehmlassungsfrist beantragen wolle. Auch Wildhüter Urs Büchler will bei der Armee deponieren, dass er nicht einverstanden mit den Plänen ist.

«Jede und Jeder kann eine Stellungnahme zu den Plänen einreichen. Wir können den Unmut nachvollziehen, aber für die Armee geht es um die Erhöhung der Sicherheit im Luftraum», sagt Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand. Sie zeigt sich jedoch offen für Gespräche: «Wenn immer möglich wird auf Änderungsvorschläge eingegangen.»

Vielleicht lässt die Armee ja doch mit sich reden – Steinböcke, Auerhühner und Gleitschirmflieger würden es ihr danken.