Erneut starke Gewitter am Montagnachmittag erwartet

Unwetter tobte auch am Sonntag in der Ostschweiz

Mehrere Gewitterzellen über der Ostschweiz sorgten am Wochenende für überflutete Keller und Strassen, Hagelschäden und brennende Häuser (FM1Today berichtete). Am Montag bannen sich nun bereits weitere Unwetter an. Wie «Meteonews» mitteilt, ist es am Montagmorgen veränderlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Bereits am Morgen kann es vereinzelt zu Schauer und Gewitter kommen. Am Nachmittag werden erneut starke Gewitter erwartet. Im Rheintal muss mit kräftigen Böen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen bis auf 24 Grad.