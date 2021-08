50 Coronafälle in der Schule Malans – Schule bleibt geschlossen

Insgesamt wurden am Montag in der Schule Malans 230 Personen getestet. Die Fälle konzentrieren sich auf verschiedene Klassen der Primarstufe. Gemeinsam mit den Schulbehörden Malans und dem Gemeindeführungsstab hat sich das Gesundheitsamt für die Fortführung des Fernunterrichts an der Primarschule und im Kindergarten bis und mit Dienstag, 31. August, entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Oberstufe führt Präsenzunterricht weiter

Der Unterricht auf der Oberstufe könne ab Mittwoch mit Maske wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag findet für die Jugendlichen der Oberstufe im Rahmen der regulären Schultestung eine Einzeltestung statt. Die Gesamtschule wird am Montag, 30. August, erneut getestet.

An Schulen ist vermehrt mit Coronafällen zu rechnen

Die Fallhäufung war im Verlauf der vergangenen Woche im Umfeld der Schule Malans festgestellt worden (FM1Today berichtete). In der Folge wurden am Donnerstag und gestern Montag die gesamte Schüler- und Lehrerschaft der Schule getestet. Aufgrund der stark ansteigenden Fallzahlen in der Gesamtbevölkerung sei auch in Schulen vermehrt mit Coronafällen zu rechnen, so der Kanton. Die nötigen Massnahmen werden vom Gesundheitsamt jeweils situativ in Zusammenarbeit mit den Schulbehörden erlassen.

Gemäss den bisher vorliegenden Daten geht der Ausbruch in Malans nicht von der Schule aus. Das Gesundheitsamt ruft aufgrund der unsicheren epidemiologischen Lage dazu auf, sich bei Symptomen umgehend testen zu lassen und die Abstands- und Hygieneregeln (Maskentragen) konsequent umzusetzen.

(pd/red.)