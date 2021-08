Der Mann wurde am selben Tag verhaftet, nachdem das Feuer in der Nacht auf den 3. August beim Bahnhof in Schiers ausgebrochen war. Bruno Ulmi von der Staatsanwaltschaft Graubünden teilt auf Anfrage der «Südostschweiz» mit, dass sich der 29-Jährige, der in Schiers lebt, seither in Untersuchungshaft befindet. Gegen den Mann laufe eine Strafuntersuchung wegen möglicher Brandstiftung. Der 29-Jährige konnte mit Hilfe der Bilder einer Überwachungskamera ermittelt werden.