Gute Nachrichten aus Bern: Kantone dürfen Beizen zu Kantinen machen und öffnen. Doch nur Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Bausektor und der Landwirtschaft und solche, die auf Montage sind, dürfen im Restaurant essen. Dies jeweils werktags zwischen 11 und 14 Uhr.

Auf den Baustellen im FM1-Land herrscht deswegen grosse Freude. Wie eine Umfrage von FM1Today bei verschiedenen Unternehmen zeigt, wird die «Beizen-Lockerung aus Bundesbern» mit offenen Armen begrüsst.

Fertig mit Sandwich und Schinkengipfeli

«Einen warmen Zmittag in der Beiz habe ich wirklich vermisst», sagt Dominik Treichler, Geschäftsführer der St.Galler Dachdeckerfirma Wild und Treichler. «Wir haben die Tankstellenshops schon drei- bis viermal durchgegessen und dieses Essen wirklich gesehen.»

Auch in Graubünden hofft man, dass einige Beizen für die Arbeiterinnen und Arbeiter über Mittag öffnen werden und dürfen. «Als Arbeiterin oder Arbeiter ist es wirklich mühsam, im Auto oder in der Kälte essen zu müssen», sagt Domenic Lanicca, Geschäftsführer der Churer Schreinerei Lanicca. Deshalb würden er und seine Arbeiter sich auf einen warmen Zmittag in der Beiz freuen.

Beiz als Erholungsort

Auch wenn in der Zwischenzeit das Wetter besser ist, komme diese Lockerung nicht zu spät, heisst es beim St.Galler Baumeisterverband. BVKSG-Geschäftsführer René Engetschwiler sagt: «Bei körperlicher anstrengender Arbeit sind die Erholungsphasen über Mittag in einem Restaurant sehr wichtig.»

Vor allem für die kleineren Betriebe und Baustellen sei diese neue Mittagsregel wichtig. «Auf den grösseren Baustellen hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter die Möglichkeit, sich in Containern oder einer Baracke zu erholen», sagt Engetschwiler.