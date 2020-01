Chinese zahlt mit dem Bargeld den Laax-Aufenthalt

In Laax wurde am Wochenende in einer Gondel ein Rucksack, gefüllt mit 20'000 Dollar in kleinen Noten, gefunden. Ein Bergbahnmitarbeiter brachte den Rucksack der Polizei, welche den Besitzer des Geldes am Montag ausfindig machen konnte.

Geld für Laax Open?

Es handelt sich um einen 40-jährigen Chinesen, der das Geld für eine chinesische Wintersportorganisation verwaltet, die derzeit in Laax ist. Gut möglich, dass mit den 20'000 Dollar die Ausgaben für die chinesischen Sportler am Laax Open gedeckt werden. Das kann die Polizei allerdings nicht bestätigen.