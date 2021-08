Die 80-jährige Frau war am Samstag von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift worden. Folglich stürzte die Frau zu Boden. Der Autolenker hielt an und erkundigte sich bei der Fussgängerin nach ihrem wohlergehen, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte. Danach flüchtete er noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf.

Die Polizei startete daraufhin die Ermittlungen. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte der Autofahrer ausfindig gemacht und überführt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann das Unfallauto entwendet hatte.

(red.)