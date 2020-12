Gastro-Graubünden-Präsident: «Wieso sollen wir die Hauptschuldigen sein?»

Herr Caluori, wie denken Sie über die Massnahmen im Kanton Graubünden?

Franz Sepp Caluori: Die Enttäuschung ist gross, dass wir so kurz vor Weihnachten schliessen müssen, obwohl wir ein ausgezeichnetes Schutzkonzept haben und es sehr wenig Ansteckungen in der Gastro gibt. Wieso sollen wir die Hauptschuldigen sein? Das stösst auf völliges Unverständnis in der Branche.

Dafür können die Leute vielleicht an Weihnachten wieder in die Restaurants.

Wir sind ja auch dafür, dass man Massnahmen trifft. Das hätte die Regierung aber bereits im November machen können, in der Zwischensaison. Es hätte breit abgestützt müssen sein. Wenn ich sehe, wie am Black Friday die Leute in Chur unterwegs waren, ohne Schutzkonzept, ohne Massnahmen und ohne Besucherbeschränkungen, dann frage ich mich schon, wieso man nicht dort ansetzt.

Aber etwas musste ja getan werden.

Für mich sind die Argumente fadenscheinig. Der einzige Grund ist, weil Vierertische erlaubt sind und man sich dort anstecken könnte. Man hätte ja auf Zweiertische beschränken können und das Problem wäre gelöst. Ich weiss nicht, ob die Regierung nicht darauf kam, oder ob sie nicht auf diese Lösung kommen wollten.