Kaum geboren und schon Rekordhalterin. Fiona aus Sennwald kam im Spital Grabs als tausendstes Baby in diesem Jahr auf die Welt. Wie das Spital gegenüber FM1-Today bestätigt, gab es im Spital Grabs noch nie so viele Geburten wie dieses Jahr. Das freut die Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, Seraina Schmid: «Die Zahl der Geburten im Spital Grabs hat in den vergangenen Jahren laufend zugenommen.»

Grabs ist kein Einzelfall

Auch in anderen Ostschweizer Spitälern beobachtet man ein ähnliches Phänomen. Auf Anfrage schreibt das Kantonsspital Graubünden von einer «deutlich höheren Geburtenzahl in diesem Jahr». Vor allem in den letzten eineinhalb Monaten habe es einen Geburten-Anstieg gegeben. Im Kantonsspital St.Gallen sieht es ähnlich aus. So waren es Ende November über 2000 Neugeborene - soviel wie im ganzen letzten Jahr.

Gründe für Anstieg unklar

Wieso dieses Jahr die Geburten in den Spitälern so stark angestiegen sind, ist unklar. Bereits im Juli zeichnete sich der Anstieg ab. Damals sagte Gesine Meili, Chefärztin des Departements Geburtshilfe und Gynäkologie am Kantonsspital Winterthur: «Neun Monate nach dem ersten Lockdown erblickten bei uns mehr Babys als gewöhnlich das Licht der Welt.»

Ein anderer Erklärungsversuch wagt Dajan Roman, Mediensprecher vom Kantonsspital Graubünden. Er sieht den Grund für den Geburtenanstieg bei den Schliessungen diverser Geburtenabteilungen in der Region. So musste zum Beispiel das Spital Walenstadt letztes Jahr seine Geburtenabteilung schliessen.

Ob sich der Baby-Boom in den Spitälern am Ende des Jahres in den Gesamtzahlen aller Geburten zeigt, bleibt abzuwarten. Für die neugeborene Fiona spielt das wohl kaum eine Rolle. Ihre Eltern dürften glücklich sein. Fiona hat nämlich mit ihren knapp Dreieinhalbtausend Gramm bei der Geburt, beste Voraussetzungen für einen guten Start ins Leben.

(noh)