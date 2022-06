«Noch nie erlebt» – Kantonspolizei will nach Stau-Chaos Massnahmen prüfen

Herr Trinkler, was hat sich am Samstag auf und neben der Autobahn A13 in Graubünden abgespielt?

Bereits morgens um 8 Uhr hat die Kantonspolizei Graubünden festgestellt, dass ein riesiges Verkehrsaufkommen in Richtung Süden unterwegs ist. Dabei war nicht nur die Autobahn A13, sondern auch die Hauptstrassen von Landquart in Richtung Thusis blockiert. Das sorgte für einen riesigen Rückstau. Die ganze Geschichte hat sich bis zum Mittag derart zugespitzt, dass der Stau bis nach Trübbach in den Kanton St. Gallen zurückreichte. Gegen den frühen Abend normalisierte sich die Situation einigermassen. (Gegen 18.30 Uhr hatte sich der Stau gänzlich aufgelöst. Anm. d. Red.).