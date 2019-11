Doch genau jetzt müssen die Wintersport-Fans vorsichtig sein.

Steine und Bäume: Verletzungsfalle

Letzte Nacht hat der Sturm den lockeren Neuschnee in den Bergen verfrachtet. «In der Höhe hat es nun eine geschichtete Schneedecke und das heisst, dort kann man auch schon eine Lawine auslösen», sagt Christine Pielmeier, Lawinenwarnerin am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. In den südlichen Alpen ist die Lawinengefahr aktuell erheblich (Stufe 3). In den nördlichen Gebieten mässig (Stufe 2).