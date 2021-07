Das Hochwasser hält die Schweiz in Atem. Am Bodensee ist die Gefahrenstufe mittlerweile bei 3. Doch in anderen Regionen ist die Lage viel akuter: In Schaffhausen wurden mehrere Gemeinden überschwemmt. Doch es zeichnet sich Besserung ab.

