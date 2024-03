Am Sonntag, 10. März um 8.15 Uhr, beginnen der Engadin Skimarathon sowie auch der Halbmarathon. Wenn du live dabei sein willst, kannst du dies auch am Streckenrand machen. Ausserdem gibt es auch Live-Übertragungen auf den Zielgeländen. Wenn dir das zu kalt oder zu weit weg ist, dann kannst du das Geschehen auch im Fernsehen auf SRF oder online verfolgen.

Im Flachland viel der Februar sehr schneearm aus – nicht aber im Engadin. Daher mussten die Veranstalter des «Engadiners» Ende Februar aufgrund des vielen Schnees den Start verschieben. Nun gab es ganz kurzfristig nochmals eine Planänderung zum Startpunkt : Neu startet der Skimarathon in Silvaplana. Wenn du noch Fragen zu deinem Besuch am zweitgrössten Langlaufevent der Welt hast, dann haben wir hier die wichtigsten Antworten für dich:

Es gibt verschiede Orte, an denen du den Skimarathon wie auch den Halbmarathon verfolgen kannst. Einerseits beim Startgelände, andererseits bei den Zielgeländen des Marathons sowie des Halbmarathons. Zusätzlich gibt es verschiedene Punkte an der Strecke, welche sich eignen. Die vom Veranstalter empfohlenen Orte mit geeigneter Besuchszeit siehst du unten.

An diesen Orten kann man am besten zuschauen:

Wie funktionieren An- und Abreise?

An- und Abreise sind per ÖV sowie auch per Auto möglich. Die Rhätische Bahn hat insgesamt 150 Extrazüge im Einsatz, somit gibt es einen Spezialfahrplan. Zusätzlich gibt es am Sonntag noch eine Haltestelle «S-chanf Marathon», von dieser können Zuschauerinnen und Zuschauer das Zielgelände direkt erreichen.

Für die Anreise mit dem eigenen Auto gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten. Kostenpflichtige Parkplätze stehen in Surlej, Silvaplana, Pontresina und S-chanf. Kostenlos parkieren kann man in St.Moritz auf dem Parkplatz St.Moritz Islas (Abzweigung Camping). Von dort kann man mit dem Bus zur Strecke fahren. Achtung: Anhalten sowie parkieren entlang der Strasse ist verboten.

Wer mit dem Auto anreist, muss noch folgende Strassensperrungen beachten: Beide Zufahrten nach Sils im Engadin sind von 6 bis 10 Uhr gesperrt, die Zufahrt nach La Punt Chamues-ch ist von 9 bis 15 Uhr gesperrt und die Verbindungsstrasse Bever-Isellas ab Innbrücke bleibt bis um 14 Uhr gesperrt.