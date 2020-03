Migros beruhigt: «Es gibt keinen Grund zur Sorge»

Bilder von leergeräumten Lebensmittelregalen machen momentan auf den sozialen Netzwerken die Runde und tragen zur Verunsicherung der Konsumenten bei. Die Menschen reagieren auf die gestrigen Massnahmen des Bundesrates, die der Verbreitung des Coronavirus einen Riegel schieben sollen.

Ausserdem werden auf WhatsApp Sprachnachrichten mit Falschinformationen über einen landesweiten Notstand verschickt.

Laut Andreas Bühler, Mediensprecher von Migros Ostschweiz besteht jedoch kein Grund zur Sorge: «Es ist nicht so, dass man keine Lebensmittel mehr erhält. Die Nachfrage nach gewissen Lebensmitteln ist aber momentan so hoch, dass im Lauf des Tages diverse Produkte in den Filialen ausgehen können.»

Vor allem betroffen seien lange haltbare Lebensmittel wie Teigwaren und Reis, aber auch Mehl oder Zucker. «Der Nachschub wird auf den Montag in erhöhter Menge organisiert, die Produktionsbetriebe laufen auf Hochtouren, die Lager sind gefüllt. Die Konsumenten müssen sich keine Sorgen machen, dass sie keine Nahrungsmittel mehr erhalten», versichert Bühler. Auch bei den Warenflüssen aus dem Ausland gebe es keinen Engpass.