Spätestens seit dem Jahrhunderttransport vom Zugersee in den Walensee ist die MS Schwyz ein Begriff in der Ostschweiz. Am Sonntag wurde sie nun feierlich neu getauft. «MS Swisspearl» heisst das neue Familienmitglied der Flotte der Walensee Schifffahrt. TVO war an der Taufe in Unterterzen dabei.