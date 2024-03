Rund 60 Personen haben sich in dem Gastrolokal in Gossau zusammengefunden. Das weiss ein Journalist des « St.Galler Tagblatt », der beim Treffen im «Hofstadl» dabei war. Die Leute seien nett und zuvorkommend gewesen, sagt er. Peter Fitzek, der selbsternannte «König von Deutschland» habe sich während seiner Rede sehr gelassen gegeben. 77 Euro kostete der sogenannte «Leuchtturm-Kongress» die Teilnehmenden.

Ein Gast wie jeder andere für Lokal-Betreiber

Die Betreiber des Lokals sagen am Montag im Telefongespräch mit FM1Today nur so viel dazu: «Wir differenzieren unsere Gäste grundsätzlich nicht. Solange sie sich an die Spielregeln halten, die Rechnungen bezahlen und sich anständig verhalten, passt das.» Vorab hätten sie nicht gewusst, was das genau für eine Veranstaltung sei.

Stadt sieht sich machtlos

Auch die Stadt Gossau wusste nichts von einem derartigen Treffen. Zudem sagt Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau, er kenne auch keinen Gesetzesartikel, der es der Gemeinde erlauben würde, aktiv zu werden. «Es ist ein Gastro-Betrieb mit einem Saal, der die Bewilligung hat, eine Gastronomie zu führen. Er muss nicht für jede Veranstaltung eine Bewilligung bei der Stadt einholen», sagt er. Unbehagen käme bei ihm wegen einer solchen Veranstaltung in der eigenen Stadt nicht hoch. «Er hat ja niemandem weh getan», so Salzmann. Er gehe ausserdem davon aus, dass die Wahl des Veranstaltungsorts zufällig getroffen worden sei.