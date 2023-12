Spendentag: Das kannst du für Betroffene in Schwanden tun

Ende August donnerten in Schwanden 30'000 Kubikmeter Erdreich ins Tal hinunter. Doppelt so viel droht immer noch ins Tal zu stürzen. Die Geröllmassen haben das Leben von 112 Personen komplett auf den Kopf gestellt. Zwar konnten einige bereits nach wenigen Tagen wieder in ihr Daheim zurückkehren, der grösste Teil musste sich aber für Wochen und Monate von der einen auf die anderen Minute völlig neu organisieren. Einige haben alles verloren.