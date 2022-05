St.Galler Kantonalschwingfest: Das musst du wissen

So laufen die Aufbauarbeiten für das Kantonalschwingfest in Wil

Am Sonntag, 29. Mai, ist es wieder so weit: Schwinger und Schwing-Fans treffen sich für das 107. St.Galler Kantonalschwingfest auf dem Sportplatz Sonnenhof in Wil. Das Anschwingen ist auf 8 Uhr angesetzt und der Schlussgang auf 17 Uhr geplant. Bis zu 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet .

Nachwuchs misst sich am Samstag

Am Samstag, 28. Mai, dem Vortag des grossen Events, darf sich der Nachwuchs im Sägemehl messen. 412 Jungschwinger aus der Nordostschweiz und dem Baselbiet treten in vier Alterskategorien gegeneinander an. Auch hier ist um 8 Uhr Anschwingen – um 16.30 Uhr gibt es die Schlussgänge der verschiedenen Altersstufen und anschliessend folgt die Rangverkündigung. Der Eintritt am Samstag ist kostenlos.



Das sind die Favoriten am Sonntag

Die Sägemehl-Ringe wurden nicht nur für die kleinen Schwinger vorbereitet, sondern auch die grossen «Bösen» versuchen, die Gegner auf den Rücken zu zwingen. Rund 200 Schwinger kämpfen darum, den eigenen Namen in der Rangliste ganz oben zu sehen und das 800 Kilogramm schwere Siegermuni Camino mit nach Hause zu nehmen.

Die drei einheimischen Damian Ott, Werner Schlegel und Marcel Räbsamen versuchen am Sonntag, den Tagessieg nach Hause zu nehmen – müssen sich aber auf starke Konkurrenz gefasst machen. Sieben Eidgenossen nehmen am Kantonalen Schwingfest teil. Darunter Domenic Schneider, Samir Leuppi, Martin Roth, Stefan Burkhalter und Arnold Forrer.

Wetter: Wolkig mit Aussicht auf Regen

Laut Meteonews ist es am Sonntag den ganzen Tag lang bewölkt und die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 16 Grad. Ab Mittags kann es immer wieder zu Regenfällen kommen – die Niederschlagsmenge ist jedoch relativ gering mit rund zwei Millimetern.



Tickets und Live-Übertragung

Für Kurzentschlossene gibt es an der Tageskasse Tickets für Stehplätze und einige wenige Sitzplätze sowie Bankettkarten. Die Tageskasse ist am Sonntag ab 6 Uhr geöffnet. Wer das Spektakel lieber gemütlich vom Sofa aus beobachten möchte: Ab 8 Uhr gibt es eine Live-Übertragung des Kantonalen Schwingfests bei TVO.

(sgr)