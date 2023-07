Der Bodensee präsentiert sich seit Wochen in seinen schönsten Blautönen und sorgt allabendlich für Spektakel, wenn er bereitwillig als Spiegel für die untergehende Sonne hinhält. Kein Wunder also, dass die Promenaden und Strandbars am Ufer voll sind und sich Gelato-Verkäufer die Hände reiben.

Nur auf dem Wasser ist das Angebot dieses Jahr nicht so gross wie in der Vergangenheit, was etwa auf Social Media zu Unmut führt. «Ich ärgere mich gerade riesig über den Fahrplan der schweizerischen Bodensee Schifffahrt, keine schlauen Rundfahrten mehr und kein Zusammenhang der Routenzeiten und der schöne Rorschacher Hafen wird kaum mehr angefahren. Wieso wird das Schifffahren so kundenunfreundlich unattraktiv gemacht», schreibt ein Nutzer in der Facebook-Gruppe «du bisch vo Rorschach, wenn...».

30'000 Kilometer weniger

Dass dieses Jahr weniger Schiffe fahren, ist eine Tatsache. Allerdings eine, die bereits im Herbst letzten Jahres angekündigt wurde. Die Ausdünnung des Fahrplans war notwendig, sagt Benno Gmür, CEO der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt SBS: «Es geht um das Überleben unserer Firma. Durch den Ukraine-Krieg sind die Dieselkosten explodiert – bei gleichem Fahrplan mussten wir von einer Million Franken Mehrkosten ausgehen.»

Durch die Streichung gewisser Verbindungen legen die Schiffe der SBS laut Gmür in dieser Saison 30'000 Kilometer weniger zurück als 2019. Damals, vor der Corona-Pandemie, waren es noch 100'000. Die Corona-Massnahmen waren der Auslöser für die finanziellen Schwierigkeiten der SBS. «Danach lief es ganz gut, wir konnten wieder Schnauf holen», sagt Gmür, «dann kam der Krieg in der Ukraine und trieb die Dieselpreise in die Höhe».

Rorschach kommt gut weg

Angesprochen auf die Kritik auf Social Media entgegnet Gmür, er frage sich, warum diese Gäste dann während der letzten Jahre nicht häufiger auf den Schiffen waren. Gerade Rorschach kommt bei den Linienstreichungen tatsächlich noch gut Weg. «Rorschach ist unser bester Hafen», bestätigt Gmür, genauso wie ein Blick auf den Fahrplan.