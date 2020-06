Am Samstag werden die St.Galler Frei- und Hallenbäder eröffnet. «Mr. Corona, Daniel Koch, würde sagen: ‹Sie sind bebadbar›. Wir sagen: ‹Sie laden zum Baden ein›», schreibt die Stadt St.Gallen in einer Mitteilung. Das Schutzkonzept der Stadt ähnelt in vielen Punkten dem Konzept des Schweizer Verbands für Hallen- und Freibäder, wartet aber mit einigen Besonderheiten auf.

Ein- und Austrittskontrollen

Das Schutzkonzept gilt für die Hallenbäder Blumenwies und Volksbad sowie die Freibäder Dreilinden, Lerchenfeld und Rotmonten. Die Anzahl Badegäste ist in allen Bädern beschränkt aufgrund der Regeln des Bundes, wonach pro 10 Quadratmeter nur eine Person im Bad sein darf. Um sicherzustellen, dass die maximale Personenzahl eingehalten wird, werden die Gäste per Eintritts- und Austrittskontrolle gezählt.

Freie Plätze online abrufbar

Auf einer Webseite der Stadt können Badegäste somit direkt sehen, in welcher Badi es noch freie Plätze gibt. Sobald die definierte Anzahl Gäste erreicht ist, stellt das Ampelsystem auf rot um und es dürfen keine Gäste mehr in das entsprechende Bad. «Diese Angaben werden auf der Webseite aufgeschaltet. Derzeit laufen noch die entsprechenden Arbeiten», sagt der Leiter der St.Galler Bad- und Eisanlagen, Roland Hofer.

Zeitliche Beschränkung im Hallenbad

Für Hallenbad-Besucher kommt eine weitere Begrenzung hinzu. «Aufgrund der starken Beschränkung der Personenzahl sehen wir uns veranlasst, den Aufenthalt in den Hallenbädern auf 90 Minuten zu beschränken. Damit kann möglichst vielen Personen das Schwimmen ermöglicht werden», schreibt die Stadt.