Ja, das geht online bis und mit zum 17. Mai – dem Tag vor dem Auffahrtslauf. Auch am Eventtag selbst können Spontane sich bis 10 Uhr noch vor Ort anmelden. Es empfiehlt sich jedoch die Voranmeldung. Gerade bei den Kategorien für Kinder zeichnet sich ab, dass sie ausverkauft sein werden. Und es sollen schliesslich keine Tränen fliessen, wenn die Kids doch nicht mitlaufen dürfen.

Tausende Läuferinnen und Läufer stecken aktuell mitten in den letzten Vorbereitungen für den diesjährigen Auffahrtslauf quer durch die Stadt St.Gallen. Bereits über 5000 Teilnehmende haben sich angemeldet, das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. «Wir erwarten zwischen 5500 und 6000 Anmeldungen», sagt OK-Präsident Daniel Schmidli. Ausserdem beantwortet er hier die wichtigsten Fragen zum Auffahrtslauf St.Gallen.

In der Anmeldegebühr inbegriffen ist:

In den letzten Tagen vor dem Lauf empfiehlt sich eine gute und ausgewogene Ernährung. Diejenigen, die sich für einen Ausdauerlauf, also 10 Kilometer oder den Halbmarathon absolvieren, sollten unbedingt den Kohlenhydratspeicher gefüllt haben, zum Beispiel mit Pasta. Es ist wichtig, dass die Leute genug Energie haben.

Wie kann ich mich am besten vorbereiten?