Auch dieses Jahr wird es wieder aufgehängt: «Das Männli gehört einfach zur Stadt»

«Im Winter 2020 konnte das Zollibolli-Hampelmännli nicht aufgehängt werden, deshalb war es umso schöner für die St.Galler, als wir 2021 am Neumarkt ein neues Männli aufhängen konnten», sagt Inhaber Marcel Amsler. Es sei deshalb schwer zu sagen, ob es am Neumarkt weniger Personen anzieht. «Auf jeden Fall waren die Reaktionen positiv.»

Die Welt sei immer schnelllebiger unterwegs. Da sei es schön, wenn mit dem roten Riesen etwas Normalität in den Winter gebracht werden könne. «Das Männli gehört zur Stadt und bremst die Besucher etwas ab, wenn sie mit einem grossen Lächeln das Männli zum Tanzen bringen, bevor sie ihre Einkäufe erledigen», so Amsler.

Egal ob an der Marktgasse oder am Neumarkt, egal ob Gross oder Klein. Alle haben Freude an dem Zollibolli-Riesen. Deshalb wird er auch dieses Jahr mit Sicherheit wieder am Neumarkt aufgehängt.

(yst)