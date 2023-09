«Bratwurst mit Senf ist nicht schlimm»: Remo Forrer ist neuer Olma-Botschafter

Damit die Zahl der Olma-Botschafterinnen und -Botschafter gleich gross ist wie jene der Durchführung der Messe, erhalten in diesem Jahr drei Persönlichkeiten eine Auszeichnung. Darunter «The Voice of Switzerland»-Gewinner und ESC-Teilnehmer Remo Forrer, Sandra Gschwend und der Tütenhüter und Sternekoch Agron Lleshi vom Restaurant Jägerhof.

Von den seinen vielen tollen Olma-Momenten, gebe es ein Erlebnis, welches er nicht so schnell vergessen werde: «Letztes Jahr war ich mit Freunden am Jahrmarkt auf dem Tower (Freifallturm). Währenddessen hat es angefangen zu regnen und wir waren anschliessend alle klitschnass», so Forrer und lacht.

«Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, das ist für mich sehr speziell», sagt Remo Forrer gegenüber FM1Today. Die Olma-Messe sei für ihn als «stolzer Ostschweizer» immer fett im Kalender eingetragen. Seit knapp zehn Jahren habe es nie ein Jahr gegeben, in dem er nicht an der Olma anzutreffen war.

Tütenhüter und Sternekoch

2018 wagten Sandra Gschwend und ihr Partner Christian Diethelm den Schritt in die Selbständigkeit und lancierten den «Tütenhüter». Einem breiten Publikum präsentierte sich der Tütenhüter bei zahlreichen Auftritten, wie in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz». «Die Olma hält unsere Region frisch und strahlt weit über unserer Kantonsgrenzen hinaus. Genau wie unser Tütenhüter dies tut», so Sandra Gschwend.

Seit 2016 führt Agron Lleshi erfolgreich den Jägerhof in St.Gallen. Privat und geschäftlich verbinde ihn eine lange Geschichte mit der Olma, so Lleshi: «Ich bin in St.Gallen aufgewachsen und besuche die Olma jedes Jahr. Zudem gehen viele meiner Gäste an die Messe, nachdem sie im Jägerhof gegessen haben.»

Die neuen OLMA-Botschafterinnen und -Botschafter werden am 12. Oktober zwischen 16 und 16.30 Uhr im Rahmen des Säulirennens in der Arena ausgezeichnet.

